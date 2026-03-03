Денис Сєдашов

Президент Інгульця Олександр Поворознюк заінтригував масштабом фінансової винагороди для своїх гравців у разі успіху в матчі з київським Динамо в 1/4 фіналу Кубку України.

Очільник клубу з Петрового свідомо не називає конкретні суми команді до гри, проте обіцяє безпрецедентні бонуси. Слова наводить Sport.ua.

Моя практика говорить про те, що якщо я заздалегідь інформую футболістів про бонуси, ми не виграємо. Тому я утримаюся від розмови з командою на цю тему. Але можу одне сказати, що преміальні будуть божевільними. Усі, хто грає чи прийшов в команду, знають, що я тримаю своє слово. Якщо Інгулець переможе, то про фінансове заохочення дізнається вся Україна, бо у нас все по-білому. Олександр Поворознюк

Поворознюк розраховує на характер своїх підопічних. На його думку, саме бойовий дух має нівелювати різницю у класі та відсутність ігрової практики.

Наш козир — це дух. Виходиш і б'єшся, не шкодуючи себе. Я розумію, що ми поступатимемося у техніці, майстерності, але у боротьбі на кожному метрі футбольного поля, впевнений, Інгулець не програє. Ми розуміємо, що це інший налаштування, особливо, коли на шляху стоїть Динамо. Без бою ми не здамося. Олександр Поворознюк

Нагадаємо, чвертьфінальний матч Кубка України між київським Динамо та Інгульцем відбудеться сьогодні, 3 березня, на стадіоні імені Валерія Лобановського.

Стартовий свисток пролунає о 18:00.

Кубок України: відеотрансляція матчу Динамо Київ — Інгулець.