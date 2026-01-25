Оболонь оголосила про перехід захисника Інгульця Олександра Жовтенка, повідомляє пресслужба клубу.

Угода з 20-річним футболістом розрахована до літа 2028 року.

За даними Transfermarkt, трансфер Жовтенка обійшовся столичному клубу в 50 тисяч євро. За аналогічну суму з Петрово до Києва перебрався ексгравець Інгульця Роман Волохатий.

У поточному сезоні Жовтенко у складі Інгульця провів 14 матчів.

На зимову перерву Оболонь пішла на 12-му місці в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 17 очок.