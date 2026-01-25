Інгулець продовжує постачати кадри для УПЛ
Всі деталі переходу
близько 1 години тому
Фото - ФК Інгулец
Оболонь оголосила про перехід захисника Інгульця Олександра Жовтенка, повідомляє пресслужба клубу.
Угода з 20-річним футболістом розрахована до літа 2028 року.
За даними Transfermarkt, трансфер Жовтенка обійшовся столичному клубу в 50 тисяч євро. За аналогічну суму з Петрово до Києва перебрався ексгравець Інгульця Роман Волохатий.
У поточному сезоні Жовтенко у складі Інгульця провів 14 матчів.
На зимову перерву Оболонь пішла на 12-му місці в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 17 очок.