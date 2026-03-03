Кубок України: відеотрансляція матчу Динамо Київ — Інгулець
Стартовий свисток на стадіоні імені Валерія Лобановського пролунає о 18:00
11 хвилин тому
Фото: Динамо Київ
У вівторок, 3 березня, київське Динамо проведе матч 1/4 фіналу Кубка України сезону-2025/2026. Підопічні Ігоря Костюка прийматимуть Інгулець із Петрового.
Головний арбітр – Шандор О.А. (Львів).
Поєдинок пройде на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського. Початок зустрічі — о 18:00.
Переможець пари отримає пряму путівку до півфіналу турніру.
Відеотрансляція матчу:
