Головний тренер Динамо Ігор Костюк прокоментував нічию з румунською Університатею Клуж (0:0) у першому матчі відбору Ліги Європи

«Ми створили моменти, але не змогли їх реалізувати. Втім, це лише перший тайм цього протистояння.

Щодо гри, в першій половині зустрічі наша команда діяла вельми обережно. Відчувалася певна нервозність: недостатньо часто грали вперед, було багато проміжних передач. Суперник добре оборонявся, а нам не вистачало агресії, вертикальних передач і точності в завершальній фазі. Водночас ми володіли перевагою, добре діяли в перехідних фазах і після втрати м’яча практично не дозволяли супернику створювати небезпечні моменти.

Це позитивний момент, але в атаці бракувало індивідуальної майстерності, впевненості та якості в завершенні. Через це ми не змогли забити свої м’ячі», – цитує Костюка клубна пресслужба.