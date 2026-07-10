«Бракувало агресії та майстерності». Костюк пояснив, чому Динамо не змогло перемогти в Лізі Європи
Фахівець проаналізував гру своїх підопічних
близько 1 години томуПідписатися в
Головний тренер Динамо Ігор Костюк прокоментував нічию з румунською Університатею Клуж (0:0) у першому матчі відбору Ліги Європи
«Ми створили моменти, але не змогли їх реалізувати. Втім, це лише перший тайм цього протистояння.
Щодо гри, в першій половині зустрічі наша команда діяла вельми обережно. Відчувалася певна нервозність: недостатньо часто грали вперед, було багато проміжних передач. Суперник добре оборонявся, а нам не вистачало агресії, вертикальних передач і точності в завершальній фазі. Водночас ми володіли перевагою, добре діяли в перехідних фазах і після втрати м’яча практично не дозволяли супернику створювати небезпечні моменти.
Це позитивний момент, але в атаці бракувало індивідуальної майстерності, впевненості та якості в завершенні. Через це ми не змогли забити свої м’ячі», – цитує Костюка клубна пресслужба.
Матч-відповідь відбудеться 16 липня у Румунії на стадіоні «Клуж Арена». Початок гри заплановано на 20:30 за київським часом.
У разі проходу румунського клубу кияни в другому раунді кваліфікації ЛЄ зустрінуться з грецьким ПАОКом.
Якщо ж Динамо поступиться Університаті Клуж, то в другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій на українську команду чекатиме норвезький Бранн.