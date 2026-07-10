Павло Василенко

У четвер, 9 липня, Динамо відкрило єврокубковий сезон для України домашнім першим матчем проти Університаті Клуж (0:0) у рамках першого відбіркового раунду Ліги Європи.

Цей результат приніс Україні 0,5 очка, що після конвертації в таблиці коефіцієнтів становить 0,125 бала. Таким чином, Україну обійшла Румунія, Угорщина збільшила відрив ще на 0,125 бала, а Азербайджан та Хорватія скоротили відставання на 0,625 та 0,125 бала відповідно.

Україна у таблиці коефіцієнтів УЄФА опустилася з 21-ї та 22-гу сходинку після першого єврокубкового тижня.

Динамо проведе матч-відповідь з Університатею Клуж у четвер, 16 липня. Стартовий свисток пролунає о 20:30 за київським часом.

Пізніше свою боротьбу у Європі, але у відборі до Ліги конференцій, розпочнуть ЛНЗ та Полісся. В другому відбірковому раунді третього за силою євротурніру вони зустрінуться з Гентом та Копенгагеном відповідно. Матчі пройдуть 23 та 30 липня.