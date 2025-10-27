Брат зірки УПЛ змусив Ювентус скласти зброю перед Лаціо
Юве не зміг взяти очки у Римі
близько 1 години тому
Тома Башич / Фото - Getty Images
Лацію та Ювентус закривали програму 8 туру Серії А. Матч у Римі завершився мінімальною перемогою господарів з рахунком 1:0.
Героєм зустрічі став півзахисник римлян Тома Башич, який на старті поєдинку наважився на дальній постріл на підступах до штрафного Юве, який приніс перемогу Лаціо у цьому поєдинку.
До слова, Тома є братом-близнюком Якова Башича, який грає у складі луганської Зорі, оформивши дебютний гол в поточній кампанії.
Серія А. 8 тур
Лаціо - Ювентус 1:0
Гол: Башич 9
