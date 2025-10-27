Лацію та Ювентус закривали програму 8 туру Серії А. Матч у Римі завершився мінімальною перемогою господарів з рахунком 1:0.

Героєм зустрічі став півзахисник римлян Тома Башич, який на старті поєдинку наважився на дальній постріл на підступах до штрафного Юве, який приніс перемогу Лаціо у цьому поєдинку.

До слова, Тома є братом-близнюком Якова Башича, який грає у складі луганської Зорі, оформивши дебютний гол в поточній кампанії.

Серія А. 8 тур

Лаціо - Ювентус 1:0

Гол: Башич 9

