Денис Сєдашов

У матчі 34-го туру англійської Прем'єр-ліги Брайтон на власному полі розгромив лондонське Челсі.

Рахунок було відкрито вже на самому старті зустрічі. На 3-й хвилині Ферді Кадіоглу вдало зіграв на підборі у штрафному майданчику та влучним ударом низом вивів свою команду вперед.

У другому таймі чайки подвоїли перевагу. На 56-й хвилині Джек Хіншелвуд відгукнувся на передачу та бездоганним ударом з межі штрафного майданчика спрямував м’яч точно під ліву стійку. Крапку в матчі вже у компенсований час поставив досвідчений Денні Велбек, який холоднокровно замкнув простріл ударом в один дотик.

Для лондонців це п'ята поразка поспіль у чемпіонаті Англії.

АПЛ. 34-й тур

Брайтон — Челсі — 3:0

Голи: Кадіоглу, 3, Хіншелвуд, 56, Велбек, 90+1

Ця перемога дозволила Брайтону обійти Челсі у турнірній таблиці та піднятися на шосту сходинку. Тепер в активі чайок 50 очок, тоді як лондонці з 47 балами опустилися на сьоме місце.

