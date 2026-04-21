Стала відома перша команда, що залишить АПЛ за підсумками сезону-2025/26
Нічия у матчі Крістал Пелас – Вест Хем вирішила долю клубу
близько 3 годин тому
Вулвергемптон залишив англійську Прем'єр-лігу за підсумками 33 туру сезону-2025/26.
Це сталося після нічиєю у матчі Крістал Пелас та Вест Хем Юнайтед (0:0).
За п'ять турів до кінця в активі «вовків» – 17 очок. «Молотобійці», які перебувають на 17-му рядку, зіграли внічию зі «склярами» та набрали 33 очки.
Таким чином, команда з графства Вест-Мідлендс втратила математичні шанси зберегти прописку в еліті англійського футболу за підсумками поточної кампанії.
На даний момент у зоні вильоту також знаходяться Тоттенгем Готспур (31) та Бернлі (20).
Раніше стало відомо, що наступного сезону в АПЛ зіграє Ковентрі Сіті.
