Денис Сєдашов

Українські борці греко-римського стилю Ярослав Фільчаков та Михайло Вишнивецький завоювали бронзові нагороди на чемпіонаті Європи в Албанії.

Фільчаков у ваговій категорія до 87 кг у малому фіналі переміг нейтрального» атлета з білоруським паспортом ігоря ярошевича. Для Ярослава це вже друга поспіль бронза дорослого Євро.

У важкій вазі (до 130 кг) свій успіх святкував Вишнивецький, який здолав представника Азербайджану Беку Канделакі. Для Михайла ця медаль стала першою в кар'єрі на дорослому чемпіонаті Європи.

22 квітня у бронзових фіналах виступлять Олександр Грушин (до 67 кг) та Владлен Козлюк (до 97 кг). Крім того, змагання розпочнуть представниці жіночої боротьби.