Півзахисник Боруссії Д Паскаль Гросс повертається до Брайтона, повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

34-річний центрхав після 1.5 років у Дортмунді вирішив повернутись в клуб, у якому провів найкращі роки ігрової кар'єри.

Німець приєднався до Брайтону з часу промоушену в АПЛ у 2017 році, провівши на узбережжі Північного моря 7 сезонів. На його рахунку 261 матч, 32 голи, 53 асисти.

Влітку 2024 Паскаль повернувся на батьківщину, отримавши запрошення від Боруссії Д. В поточному сезоні Гросс відіграв 16 матчів: 2 асисти.

Ман Сіті фіналізує угоду по трансферу лідера Борнмута.