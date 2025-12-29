Ман Сіті фіналізує угоду по трансферу лідера Борнмута
Ексодноклубник Забарного - за крок від переходу
9 хвилин тому
Єгор Ярмолюк проти Антуана Семеньйо / Фото - Getty Images
Представники Антуана Семенйьо мають відвідали Манчестер у понеділок, оскільки Манчестер Сіті наближається до підписання контракту з форвардом Борнмута, повідомляє Sly Sports.
Станом на сьогодні містяни зробили єдину офіційну пропозицію, попри інтерес з боку Ліверпуля, Манчестер Юнайтед, Челсі та Тоттенгема
Очікується, що ганець погодиться на довгостроковий контракт, а угода була закрита до початку трансферного вікна, активувавши клаусулу в контракті Антуана, що складає 65 мільйонів євро.
Семеньйо в поточному сезоні відіграв за Борнмут 17 матчів: 8 голів, 3 асисти.