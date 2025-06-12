Бражко відреагував на поразку молодіжної збірної України з Данією на Євро-2025
Футболіст виніс вердикт невдалому старту на турнірі
близько 1 години тому
Фото: УАФ
Півзахисник і капітан молодіжної збірної України Володимир Бражко прокоментував поразку від Данії (2:3) у першому матчі чемпіонату Європи-2025.
«Чесно кажучи, немає що сказати – ми програли. Я думав, що ми добре грали в першому таймі, але в другому Данія грала краще за нас.
У нас було багато моментів, але ми не змогли забити з них. Данія була кращою у другому таймі. Вони забили тричі і виграли гру, тож вітаю їх», – цитує Бражка пресслужба УЄФА.
Календар збірної України U-21 на Євро-2025
15.06.2025
Фінляндія – Україна (19:00)
18.06.2025
Нідерланди – Україна (19:00)