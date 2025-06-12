Півзахисник і капітан молодіжної збірної України Володимир Бражко прокоментував поразку від Данії (2:3) у першому матчі чемпіонату Європи-2025.

«Чесно кажучи, немає що сказати – ми програли. Я думав, що ми добре грали в першому таймі, але в другому Данія грала краще за нас.

У нас було багато моментів, але ми не змогли забити з них. Данія була кращою у другому таймі. Вони забили тричі і виграли гру, тож вітаю їх», – цитує Бражка пресслужба УЄФА.