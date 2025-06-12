Мельгоса назвав причини поразки молодіжної збірної України у першому матчі на Євро-2025
Фахівець проаналізував гру синьо-жовтих
17 хвилин тому
Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса прокоментував в ексклюзивному коментарі для Суспільне Спорт матч першого туру групового етапу Євро-2025 з Данією (2:3).
«Це дуже важкий суперник, ми вчора про це говорили — і це втілилося. Ми добре почали, але потім припускалися нетипових помилок. Проти хорошого суперника цього не можна робити.
Перед другим таймом розмовляли, що маємо втримати ритм. Після першого тайму гравці були втомлені, як і футболісти Данії. Пішов шалений футбол, і в кінці нам просто не вдалося забити ще один м'яч.
Реалізація? Не можемо бути задоволені, бо не забили достатньо для перемоги. Деякі моменти в нашої команди виходили добре, але загалом нам потрібно покращуватися».
Календар збірної України U-21 на Євро-2025
15.06.2025
Фінляндія – Україна (19:00)
18.06.2025
Нідерланди – Україна (19:00)
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