Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса прокоментував в ексклюзивному коментарі для Суспільне Спорт матч першого туру групового етапу Євро-2025 з Данією (2:3).

«Це дуже важкий суперник, ми вчора про це говорили — і це втілилося. Ми добре почали, але потім припускалися нетипових помилок. Проти хорошого суперника цього не можна робити.

Перед другим таймом розмовляли, що маємо втримати ритм. Після першого тайму гравці були втомлені, як і футболісти Данії. Пішов шалений футбол, і в кінці нам просто не вдалося забити ще один м'яч.

Реалізація? Не можемо бути задоволені, бо не забили достатньо для перемоги. Деякі моменти в нашої команди виходили добре, але загалом нам потрібно покращуватися».