Головний наставник київського Динамо Олександр Шовковський поспілкувався з журналістами на прес-конференції, яка відбулася після зустрічі у відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти мальтійського Хамрун Спартанс, яка завершилася перемогою з рахунком 3:0.

«Вітаю усіх уболівальників з перемогою. Дійсно, з урахуванням результату першого матчу й того, що ми входимо в дуже насичений графік, провели певну ротацію, дали можливість проявити себе іншим футболістам, подивилися на зв'язки та інші поєднання.

Безумовно, першим таймом я був задоволений, а у другому ми трохи збавили оберти. Власне, на початку другого тайму мені здалося, що команда не вийшла з роздягальні. Тож цим відрізком я залишився незадоволений. Та й взагалі ми домовлялися якраз про те, щоб не пригальмовувати та далі працювати у тому ж режимі, що й у першому таймі, але нам це не вдалося. Будемо розбиратися, чому так сталося. Найголовніше – що ми вирішили перше завдання і йдемо далі.

Пафос чи Маккабі? Не ставив собі такого питання. З будь-яким суперником у наступному раунді грати буде складніше. Завтра ми обов'язково подивимося матч-відповідь, який відбудеться між цими командами та будемо готуватися до наступної гри, пильніше розглядаючи нашого майбутнього суперника».