Півзахисник Шахтаря Марлон Гомес поділився емоціями у звʼязку зі своїм голом у матчі 12-го туру української Премʼєр-ліги проти Полтави (7:1). Слова бразильця передає пресслужба клубу.

Я дуже щасливий забити свій гол. Це індивідуальне досягнення: до цього я добре грав, були деякі асисти, але мені бракувало власного забитого мʼяча. Я дуже радий, що відкрив рахунок, і мотивація йшла з роздягальні протягом тижня, бо Містер завжди наголошував на лідерстві, на тому, що ми боремося за перше місце, тому не могли програти цей матч.

Мій гол уже мав відбутися. У деяких іграх я виходив і бив по воротах, як проти «Динамо», втрачав шанси, але продовжував працювати. І тренер завжди мене підтримує: він сказав, що гол прийде в потрібний момент. Тож моя впевненість була непохитною – я завжди бʼю по воротах, забиваю свої голи, як минулого сезону. І дякую Богу, що зміг забити гол і допомогти своїй команді.