З пʼятниці по неділю відбулися поєдинки 12 туру УПЛ, у якому сталося багато цікавого. Ковалівський Колос перервав серію з шести матчів без перемог, колишня команда Бартуловича обіграла колишню команду Скрипника, рівненський Верес виграв вдруге поспіль, а київське Динамо де-факто склало повноваження чемпіона України. Пропонуємо до вашої уваги головні підсумки чергового ігрового вікенду в українській національній першості.

Епіцентр - Оболонь 1:2

Після того як Епіцентр переміг двічі поспіль, здавалося, що ця команда нарешті призвичаїлася до УПЛ, знайшла свій футбол та, можливо, навіть не буде плестися серед аутсайдерів у боротьбі за виживання. Однак після двох перемог прийшли дві поразки, і стало зрозуміло, що не все так просто.

В останньому матчі проти Оболоні все вирішилося буквально за 15 хвилин. Спочатку гостей вивів вперед Денис Устименко, а за 4 хвилини після цього Слободян реалізував пенальті та поставив суперника в надзвичайно складне становище. Шанс вибратися з нього Епіцентр отримав на 74 хвилині, коли Сидун відіграв один мʼяч своєї команди, проте врятуватися підопічним Сергія Нагорняка так і не вдалося.

Кудрівка - Колос 1:3

Неймовірно, але факт - ковалівський Колос нарешті здобув перемогу. Подібного з командою Руслана Костишина не траплялося з 14 вересня, але тут, нарешті, прорвало. Хоча після першого тайму здавалося, що проблеми гостей продовжаться: Колос горів 0:1 після голу Сторчоуса на 35 хвилині.

Та до честі підопічних Костишина, вони не опустили рук. На 69 хвилині Ррапай реалізував пенальті, а в останню 10-хвилинку основного часу вдалося забити ще двічі: спочатку це зробив Климчук, а потім Цуріков. Тож це 1:3, які допомогли Колосу залишитися недалеко від претендентів на єврокубки, а Кудрівці, схоже, все ж важкувато буде уникнути активної боротьби за виживання, хоча певний запас ще є - цілих 5 балів.

Металіст 1925 - Зоря 1:3

У битві двох тренерів, Младена Бартуловича та Віктора Скрипника, зі своїми колишніми командами фаворитом був харківський клуб, проте Зоря почала ламати плани суперника з самого початку гри. Уже на 8 хвилині зустрічі рахунок у матчі відкрив Пилип Будківський. Господарі відповіли голом Рашиці з пенальті, та вже за три хвилини після нього Вантух знову вивів свою команду вперед, тож на перерву луганці пішли в статусі лідера.

А одразу після неї Слесар збільшив перевагу команди Скрипника до двох мʼячів, і з такою ситуацією Металіст 1925 не зміг зробити вже нічого. Схоже, харківʼяни, які амбітно розпочали сезон, потрохи переходять від боротьби за єврокубки до “закріпитися в УПЛ”, адже пʼять матчів без перемог в УПЛ безслідно не минають, і вже відкинули команду на 9 місце в турнірній таблиці.

Верес - Рух 1:0

У спину Металісту 1925 вже дихає рівненський Верес, який після тривалої серії без перемог виграв уже вдруге поспіль. Цього разу жертвою підопічних Шандрука став багатостраждальний львівський Рух, а долю зустрічі вирішив єдиний гол Віталія Бойка на 55 хвилині. Таким чином Верес здобув досить комфортний запас у 7 балів від зони перехідних матчів, а от команді Федика з такими темпами залишитися в УПЛ буде дуже важко.

Карпати - Кривбас 1:0

Один з найцікавіших матчів туру міг би скластися по-іншому, якби не раннє вилучення голкіпера криворіжців Олександра Кемкіна уже на 20 хвилині. Але вилучення сталося, і це, зрозуміло, дало господарям величезну перевагу. Реалізувати її Карпатам вдалося на самому початку другого тайму, коли Бруніньйо відзначився з передачі Чачуа. Ця мінімальна перемога підтягнула Карпати, які дуже важко розпочинали сезон, у верхню половину турнірної таблиці, а от Кривбас трохи відпустив трійку лідерів чемпіонату.

Олександрія - Полісся 0:3

Очікувано взяло своє в матчі проти проблемної Олександрії житомирське Полісся. Значно спростив життя гостям швидкий гол Гайдучика уже на 9 хвилині, а на старті другого тайму перевагу команди Ротаня подвоїв Сарапій. Останній цвях у труну колективу з Кіровоградщини вбив Олександр Назаренко, вкотре засвідчивши, що від Олександрії зразка минулого сезону, на жаль, не залишилося нічого.

Динамо - ЛНЗ 0:1

Після безпрограшної серії в УПЛ у київського Динамо настала програшна, і команда Шовковського зазнала другої поразки в чемпіонаті поспіль. Цього разу перемога ЛНЗ над українським грандом кардинально відрізнялася від 4:1 проти Шахтаря. Якщо гірників підопічні Віталія Пономарьова нещадно пресингували, то тут повністю відмовилися від цього, і розраховували суто на контратаки.

У першому таймі шансів у гостей майже не було, та за лічені секунди до перерви свій вони таки знайшли. Тіаре пішов гуляти десь у напрямку Маріїнського парку, Оба вискочив віч-на-віч з голкіпером, Нещерет парирував, проте Пастух був найспритнішим на добиванні.

На другий тайм черкасці вийшли тягнути час, а Динамо постало абсолютно безпомічним - жодної реальної гольової нагоди. На тому й завершили, і по факту ця поразка на 99% означає для Динамо припинення чемпіонської гонки. Звісно, у клубі говоритимуть про боротьбу до кінця, але будьмо реалістами: мінус 7 на екваторі сезону для нашого чемпіонату - це вирок. Тепер киянам можна повністю зосередитися на перемозі в Кубку України та спробі таки продертися в плейоф Ліги конференцій.

Шахтар - Полтава 7:1

Донецький Шахтар, який вдруге поспіль після єврокубків грав з новачком УПЛ, подібних проблем не мав. Гірники просто не відчули опору відверто найслабшої команди УПЛ. До перерви все було пристойно - лише два голи у виконанні Марлона Гомеса та Педріньйо, який реалізував пенальті.

Побиття немовлят розпочалося по перерві. Спочатку Галенков відіграв один мʼяч і, здавалося, повернув у зустріч інтригу, та далі у Шахтаря почало залітати все. Голи Егіналду, Очеретька, Невертона, Коноплі, а також автогол суперника дозволили команді Турана повернути комфортний відрив у 4 бали від найближчого переслідувача, та у 7 - від Динамо.

