Сергій Разумовський

Збірна Бразилії після перемоги в матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу-2026 над Гаїті з рахунком 3:0 знову вийшла на перше місце серед найрезультативніших команд в історії мундіалів. Для пентакампеонів це ще одне знакове досягнення, яке підтверджує їхній статус однієї з найяскравіших і найуспішніших збірних в історії світового футболу.

Після цього поєдинку на рахунку бразильців стало 241 забитий м’яч на чемпіонатах світу. Таким чином, Бразилія випередила Німеччину, яка наразі має 239 голів і опустилася на другу позицію в історичному рейтингу результативності на Мундіалях. Однак німцям ще залишилося провести свій матч другого туру.

Окремо варто відзначити, що ця перемога стала для Бразилії не лише черговим кроком до успіху на турнірі, а й продовженням унікальної безпрограшної серії в матчах проти збірних із Північної Америки на чемпіонатах світу. Ця серія триває вже 76 років і тепер налічує десять поєдинків, у яких бразильці не зазнавали поразок.

Статистика цієї серії вражає своєю стабільністю: на рахунку Бразилії дев’ять перемог і одна нічия в матчах проти представників Північної Америки на рівні ЧС. Такий результат лише підкреслює домінування бразильської збірної в іграх проти команд із цього регіону та її вміння демонструвати результат саме на світовій першості.

Мріям про шосте чемпіонство світу кінець? Лідер збірної Бразилії травмувався у матчі проти Гаїті.