Павло Василенко

Збірна Бразилії впевнено переграла Шотландію з рахунком 3:0 у матчі третього туру групового етапу ЧС-2026, продемонструвавши значно вищий клас та ефективність в атаці.

Дубль оформив Вінісіус Жуніор, а ще один м’яч забив Матеус Кунья.

Головною подією зустрічі стало повернення Неймара. Нападник з'явився на полі на 76-й хвилині, замінивши Кунью. Для нього це був перший матч за збірну Бразилії за останні 981 день.

Збірна Бразилії перемогла Шотландію з рахунком 3:0, а Неймар уперше за 981 день зіграв за національну команду. Бразильці разом із Марокко вийшли до плей-оф.

Бразилія набрали по сім очок і фінішувала на першому місці в групі С, вийшовши у плейоф.

Шотландія з трьома балами зберігає шанси на вихід у плей-оф, проте залишається у небезпечній зоні, адже негативна різниця м'ячів (-3) може залишити команду без путівки до 1/16 фіналу.

Чемпіонат світу-2026, 3-й тур

Група C

Шотландія — Бразилія 0:3

Голи: Вінісіус Жуніор 7, 45+3, Кунья 60.