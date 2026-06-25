Бразилія з Неймаром і дублем Вінісіуса розгромила Шотландію та вийшла в плейоф ЧС-2026
Бразильці виграли свою групу
13 хвилин томуПідписатися в
Збірна Бразилії впевнено переграла Шотландію з рахунком 3:0 у матчі третього туру групового етапу ЧС-2026, продемонструвавши значно вищий клас та ефективність в атаці.
Дубль оформив Вінісіус Жуніор, а ще один м’яч забив Матеус Кунья.
Головною подією зустрічі стало повернення Неймара. Нападник з'явився на полі на 76-й хвилині, замінивши Кунью. Для нього це був перший матч за збірну Бразилії за останні 981 день.
Збірна Бразилії перемогла Шотландію з рахунком 3:0, а Неймар уперше за 981 день зіграв за національну команду. Бразильці разом із Марокко вийшли до плей-оф.
Бразилія набрали по сім очок і фінішувала на першому місці в групі С, вийшовши у плейоф.
Шотландія з трьома балами зберігає шанси на вихід у плей-оф, проте залишається у небезпечній зоні, адже негативна різниця м'ячів (-3) може залишити команду без путівки до 1/16 фіналу.
Чемпіонат світу-2026, 3-й тур
Група C
Шотландія — Бразилія 0:3
Голи: Вінісіус Жуніор 7, 45+3, Кунья 60.