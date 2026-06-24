Павло Василенко

Півзахисник Джуд Беллінгем уникнув червоної картки в матчі збірної Англії проти Гани (0:0), попри те, що, очевидно, порушив нове правило ФІФА, яке виникло після інциденту з Джанлукою Престіанні та Вінісіусом Жуніором і яке вже призвело до вилучення парагвайця Мігеля Альмірона на ЧС-2026.

Беллінгем закрив рота під час розмови півзахисника збірної Англії з ганським нападником Джорданом Аю, що повинно було призвести до дискваліфікації на чемпіонат світу згідно з новими правилами ФІФА.

Miguel Almirón covered his mouth and was shown a red card, plus an additional one-match suspension. ❌🇵🇾



Meanwhile, Jude Bellingham covered his mouth against Ghana but walked away without a red. 🤔🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Same action, different outcomes… interesting debate on consistency in… pic.twitter.com/dYoKyHivwv — Micky Jnr (@MickyJnr__) June 24, 2026

Згідно з новими правилами, судді мають право показати червону картку гравцям, які закривають рот під час конфлікту. Однак розмова між 22-річним англійцем та 34-річним ганцем не виглядала конфронтаційною, тому цей жест не був розцінений як підстава для дисциплінарного стягнення.

Водночас, гравці все ще можуть прикривати рот, спілкуючись із товаришами по команді.

Перед турніром голова суддівського комітету ФІФА П'єрлуїджі Колліна пояснив, як застосовуватиметься нова директива.

«Якщо розмова буде дружньою, вони можуть продовжити без жодних проблем», – сказав він.

Тим часом Мігель Альмірон відбуватиме одноматчеву дискваліфікацію після того, як став першим гравцем в історії, якого вилучили з поля за те, що він закривав рота рукою під час розмови з суперником на полі.

Парагвайець порушив правила минулої п'ятниці, коли під час матчу між Парагваєм та Туреччиною (1:0) звернувся до турецького гравця збірної Мерта Мюлдюра із закритим ротом. Після попередження від турецьких гравців та системи VAR, суддя показав йому пряму червону картку.

Дисциплінарний комітет ФІФА згодом підтвердив санкцію, яка виключила його із заключного матчу групового етапу збірної Парагваю проти команди Австралії у четвер, 25 червня.