Воротар збірної Сенегалу пропустить останній матч групового етапу ЧС-2026
Футболіст має проблеми зі здоров’ям
близько 1 години томуПідписатися в
Фото: Getty Images
Воротар збірної Сенегалу Едуар Менді не зіграє у матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу проти Іраку, повідомила пресслужба африканської команди.
Голкіпер пропустить матч через травму коліна. 34-річний Менді пройде додаткові медичні обстеження, щоб визначити характер травми та його перспективи подальшої участі в турнірі.
Сенегалець отримав травму лівого коліна в матчі другого туру проти Норвегії (2:3) і був замінений на 63-й хвилині.
Матч між Сенегалом та Іраком відбудеться 26 червня в Торонто.