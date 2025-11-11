Мадридський Реал готує два гучні трансфери на літо 2026 року, повідомляє Fichajes. За інформацією джерела, клуб готовий витратити 250 мільйонів євро на придбання двох футболістів — півзахисника Арсенала Деклана Райса та вінгера ПСЖ Бредлі Барколя.

Обидва гравці стали ключовими цілями Реала, який прагне посилити склад на прохання головного тренера Хабі Алонсо. Керівництво клубу планує профінансувати ці переходи за рахунок продажу Родріго та Едуардо Камавінги.

У поточному сезоні 26-річний Райс провів 17 матчів у всіх турнірах, забив 2 голи та зробив 5 асистів. На рахунку 23-річного Барколя — 4 забиті м’ячі та 3 результативні передачі у 15 поєдинках за ПСЖ.

Мадридці розглядають ці трансфери як частину оновлення команди й зміцнення позицій у центрі поля та на флангах атаки.

Також, перед міжнародною паузою травму отримав бельгійський голкіпер Реала Тібо Куртуа, українець Андрій Лунін може отримати ігрові хвилині ще у листопаді.