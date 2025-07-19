Півзахисник донецького Шахтаря Марлон Гомес може залишити Україну та продовжити кар'єру у німецькій Бундеслізі.

РБ Лейпциг виявляє серйозний інтерес до 21-річного бразильця і вже направив першу пропозицію щодо трансферу, яку донецький клуб відхилив. За даними журналіста Філіпа Хінце, німецький клуб не збирається зупинятися і готує покращену пропозицію, щоб відновити переговори із Шахтарем.

При цьому Лейпциг вже досягнув попередньої домовленості з самим гравцем, який висловив бажання перейти до Німеччини і дав згоду на трансфер. Тепер багато залежатиме від позиції керівництва донецької команди.

Марлон Гомес перейшов до Шахтара взимку 2024 року з Васко да Гами за 12 мільйонів євро плюс бонуси. З того часу він зіграв за клуб 48 матчів, забив вісім голів і зробив три результативні передачі.