У п'ятому турі АПЛ сезону 2025/26 Фулхем на своєму полі приймав Брентфорд.

Матч пройшов на арені Крейвен Котедж і завершився перемогою господарів із рахунком 3:1. Першими успіху досягли гості: на 20-й хвилині Міккель Дамсгор відправив м'яч у ворота суперника. Проте ще до перерви лондонці переламали перебіг гри — відзначилися Алекс Івобі та Гаррі Вілсон. У другій половині зустрічі перевагу господарів закріпив автогол Ітана Піннока, який і встановив підсумковий результат.

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк вийшов у стартовому складі та провів на полі весь поєдинок.

Згідно з таблицею чемпіонату Англії, Фулхем із вісьмома очками піднявся на сьоме місце, а Брентфорд із чотирма балами йде сімнадцятим.

АПЛ 2025/26. 5-й тур

Фулхем – Брентфорд – 3:1

Голи: Івобі, 38, Вілсон, 40, Піннок, 50 (автогол)