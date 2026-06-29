Павло Василенко

Маккабі Хайфа оголосив про підписання півзахисника Карпат Бруніньйо. Контракт бразильця з ізраїльським клубом підписано на три роки, повідомляє пресслужба Маккабі.

За інформацією Sport 5, Маккабі заплатить львівському клуб за Бруніньйо 1,6 мільйона євро. Також додається, що зарплата бразильця у новій команді буде складати 400 тисяч євро на рік.

Бруніньйо виступав за Карпати з вересня 2024 року. Один сезон він грав за команду на правах оренди з бразильського Атлетіку Мінейру, а потім був викуплений за 800 тисяч євро.

За Карпати бразилець провів 52 матчі, у яких забив 17 м’ячів та віддав вісім результативних передач.

Ринкова вартість Бруніньйо оцінюється приблизно в 1,2 мільйона євро.

Карпати за підсумками сезону 2025/26 фінішували на дев’ятому місці в турнірній таблиці УПЛ набравши 41 очко.