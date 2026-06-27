Сергій Разумовський

Львівські Карпати продовжують працювати над посиленням складу перед новим сезоном і розглядають одразу кілька варіантів для підписання потенційних новачків. Про це повідомляє Sport.ua.

За інформацією джерела, наразі в розташуванні львівського клубу перебувають два футболісти, які можуть поповнити команду найближчим часом. Йдеться про воротаря Антона Жилкіна, який раніше виступав за Інгулець, а також мавританського півзахисника Папа-Ндіага Яде з Олександрії.

Обидва гравці перебувають у таборі Карпат, де тренерський штаб має можливість оцінити їхні фізичні кондиції, ігрові якості та готовність допомогти команді у новому сезоні. Після цього львівський клуб може ухвалити рішення щодо подальшої співпраці з футболістами.

Ще одним кандидатом на перехід до Карпат є український нападник Назарій Русин, права на якого належать англійському Сандерленду. Очікується, що форвард приєднається до команди вже під час закордонного збору у Словенії. Саме туди зелено-білі мають вирушити 5 липня в межах підготовки до нового сезону.

Для Русина можливий перехід до Карпат може стати шансом отримати стабільну ігрову практику та перезапустити кар’єру після виступів за кордоном. Минулий сезон 27-річний нападник провів на правах оренди у польській Арці. У складі команди він зіграв 25 матчів та відзначився 4 забитими м’ячами. Водночас сезон для Арки завершився невдало, адже клуб залишив Екстраклясу.

Назарій Русин досі належить Сандерленду. Його контракт з англійським клубом чинний до 2027 року, тому потенційний перехід до Карпат може відбутися у форматі оренди або за іншою домовленістю між сторонами.

Раніше Русин заявляв, що може повернутися до Сандерленда.