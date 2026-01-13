Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш розглядає можливість залишити «Олд Траффорд», повідомляє The Independent.

В МЮ побоюються, що португалець може скористатись клаусулою в 57 мільйонів фунтів, яка передбачена для клубів за межами Англії.

Ситуацію довкола Фернандеша моніторять клуби Саудівської Аравії та Баварія, яка може гарантувати трофеї для Бруну, наслідувавши приклад Харрі Кейна.

Манчестер Юнайтед офіційно призначив Керріка тренером.