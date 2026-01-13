Бруну увірвався терпець! Лідер МЮ подав запит на трансфер
24 хвилини тому
Бруну Фернандеш / Фото - Манчестер Юнайтед
Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш розглядає можливість залишити «Олд Траффорд», повідомляє The Independent.
В МЮ побоюються, що португалець може скористатись клаусулою в 57 мільйонів фунтів, яка передбачена для клубів за межами Англії.
Ситуацію довкола Фернандеша моніторять клуби Саудівської Аравії та Баварія, яка може гарантувати трофеї для Бруну, наслідувавши приклад Харрі Кейна.