Майкл Каррік погодився з усіма умовами запропонованого Манчестер Юнайтед контракту та близький до призначення на посаду виконуючого обов'язки головного тренера команди, повідомляють журналісти Фабріціо Романо та Флоріан Плеттенберг.

За даними джерел, сторони фактично узгодили всі деталі угоди, а офіційне призначення може відбутися вже цього тижня. Вирішальну роль відіграли особисті переговори Карріка з керівництвом клубу, після яких він став головним кандидатом на тимчасову посаду.

Раніше керівництво Манчестер Юнайтед розглядало варіант із поверненням Оле-Гуннара Сульшера, проте зараз саме Каррік лідирує у списку претендентів на тимчасове керівництво командою після звільнення Рубена Аморіма.

Нагадаємо, Майкл Каррік вже виконував обов'язки головного тренера Манчестер Юнайтед у 2021 році. Під його керівництвом команда здобула перемоги над Арсеналом та Вільярреалом, а також зіграла внічию з Челсі.