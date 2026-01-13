Керрік очолюватиме Манчестер Юнайтед до завершення сезону
Клуб уже досяг принципової домовленості з 44-річним фахівцем.
близько 1 години тому
Манчестер Юнайтед визначився з кандидатурою наставника, який керуватиме командою до кінця поточного сезону. Клуб досяг принципової домовленості з Майклом Керріком щодо його призначення виконувачем обов’язків головного тренера, повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, 44-річному спеціалісту залишилося узгодити з керівництвом червоних дияволів фінальні деталі контракту. У разі успішного завершення переговорів Керрік уже 17 січня керуватиме командою в принциповому поєдинку проти Манчестер Сіті.
Після звільнення Рубена Аморіма Манчестер Юнайтед провів два матчі під керівництвом Даррена Флетчера. Наразі команда посідає сьоме місце в турнірній таблиці Англійської Прем’єр-ліги, маючи 32 очки після 21 туру.
Поділитись