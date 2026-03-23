«Буде дуже важка гра»: Маліновський оцінив шанси збірної України проти Швеції
Матч відбудеться 26 березня
близько 1 години тому
Півзахисник національної збірної України Руслан Маліновський проаналізував сильні сторони збірної Швеції напередодні вирішального матчу плей-оф кваліфікації ЧС-2026. Хавбек наголосив на високому індивідуальному рівні суперника. Слова наводить YouTube-канал ФУТБОЛ 360.
Це індивідуально дуже хороша команда. Так, звичайно, в них пару футболістів зараз вилетіло через травми, Ісака не буде, але в них є інший нападник дуже високого рівня. Команда, я вважаю, дуже фізична, тому в плані стандартних положень ми повинні бути дуже сконцентровані і не дати їм шансів у цих моментах.
Як команда, вони зараз не показували ті результати, які від них чекають, але в цих матчах вони можуть дати свою найкращу гру. Тому нам потрібно зіграти найкращу нашу гру, щоб пройти Швецію, бо це дуже класна команда. Якщо брати футболістів – вони всі грають у європейських чемпіонатах. Буде дуже важка гра.
Нагадаємо, 26 березня підопічні Сергія Реброва зустрінуться зі Швецією у межах плей-оф кваліфікації ЧС-2026.
У разі перемоги синьо-жовті розіграють путівку на мундіаль із сильнішим у парі Польща — Албанія 31 березня
