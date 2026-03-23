Півзахисник національної збірної України Руслан Маліновський проаналізував сильні сторони збірної Швеції напередодні вирішального матчу плей-оф кваліфікації ЧС-2026. Хавбек наголосив на високому індивідуальному рівні суперника. Слова наводить YouTube-канал ФУТБОЛ 360.

Це індивідуально дуже хороша команда. Так, звичайно, в них пару футболістів зараз вилетіло через травми, Ісака не буде, але в них є інший нападник дуже високого рівня. Команда, я вважаю, дуже фізична, тому в плані стандартних положень ми повинні бути дуже сконцентровані і не дати їм шансів у цих моментах.

Як команда, вони зараз не показували ті результати, які від них чекають, але в цих матчах вони можуть дати свою найкращу гру. Тому нам потрібно зіграти найкращу нашу гру, щоб пройти Швецію, бо це дуже класна команда. Якщо брати футболістів – вони всі грають у європейських чемпіонатах. Буде дуже важка гра.