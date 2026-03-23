Президент Полісся Геннадій Буткевич та перший віцепрезидент клубу Олександр Усик звернулися до голови УАФ Андрія Шевченка та голови Комітету арбітрів Катерини Монзуль через помилки арбітра матчу Полісся – Динамо (1:2).

Цитує заяву прес-служба клубу.

«У зв’язку з допущенням грубих та результативних помилок арбітром ВАР Денисом Шурманом у матчі 19-го туру чемпіонату України між ФК Полісся (Житомир) та ФК Динамо (Київ), а саме:

– на 21-й хвилині – безпідставно не зарахований гол ФК Полісся;

– на 45+3-й хвилині – відсутність очевидного дисциплінарного покарання гравця ФК Динамо (Київ) Крістіан Біловар за грубий фол із ризиком завдання серйозного ушкодження гравцю команди-суперника.

Відповідно до офіційних роз’яснень УАФ, вищезазначені рішення були визнані помилковими Головним експертом з арбітражу Ніколою Ріццолі.

Вказані рішення є грубими помилками, що мали прямий і визначальний вплив на результат матчу, що позбавили ігрової та чисельної переваги ФК Полісся у матчі з прямим конкурентом.

У зв’язку з викладеним вище, а також беручи до уваги професійну оцінку, надану Головним експертом з арбітражу, просимо відсторонити від суддівської діяльності Дениса Шурмана – пожиттєво».