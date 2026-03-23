Офіційно. Володимир Шаран став головним тренером Олександрії
На тренерському містку він змінив Кирила Нестеренка
близько 2 годин тому
Володимир Шаран офіційно повернувся на посаду головного тренера Олександрії. Про призначення 54-річного фахівця повідомила пресслужба клубу. На тренерському містку він змінив Кирила Нестеренка.
До нового тренерського штабу увійдуть асистенти, які раніше працювали з Шараном в Олександрії-2. Також одним із помічників головного тренера стане Максим Білий.
Це вже третій прихід фахівця до керма олександрійців. Раніше він очолював першу команду у 2010–2011 роках, а також протягом восьми років у період з 2013 по 2021 рік.
Динамо забило п'ять голів Олександрії у матчі УПЛ.
