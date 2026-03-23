Денис Сєдашов

Володимир Шаран офіційно повернувся на посаду головного тренера Олександрії. Про призначення 54-річного фахівця повідомила пресслужба клубу. На тренерському містку він змінив Кирила Нестеренка.

До нового тренерського штабу увійдуть асистенти, які раніше працювали з Шараном в Олександрії-2. Також одним із помічників головного тренера стане Максим Білий.

Це вже третій прихід фахівця до керма олександрійців. Раніше він очолював першу команду у 2010–2011 роках, а також протягом восьми років у період з 2013 по 2021 рік.

