«Ми побачимо цей бій»: Дерек Чісора зробив гучну заяву про поєдинок Джошуа та Ф’юрі
Британський боксер впевнений, що Ей Джей проведе бій, коли він відновиться
близько 1 години тому
Британський ветеран надважкої ваги Дерек Чісора (36-13, 23 КО) впевнений, що довгоочікуваний поєдинок між Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) та Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) відбудеться до кінця 2026 року. Слова наводить iFL TV.
Люди мають розуміти, що для того, аби бій відбувся, не обов’язково мати підписаний контракт. Якщо двоє бійців хочуть битися один з одним, вони зроблять це. Ентоні зараз відновлюється, і коли він буде готовий, вони поб’ються. Не потрібно, щоб Едді Гірн говорив вам про це. Ей Джей сам собі бос. Він поважає Едді та Matchroom, але він сам скаже їм: «Я готовий, організуйте це», і Едді все зробить. Ми побачимо цей бій цього року.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04