На стадіоні Меркур Арена у Граці відбувся матч-відповідь раунду плейоф Ліги чемпіонів між австрійським Штурмом та норвезьким Буде-Глімт. Господарі поля здобули перемогу з рахунком 2:1, однак у груповий етап пройшла норвезька команда.

У складі гостей голом відзначився Матіас Йоргенсен (15'). За Штурм забивали Сіді Джатта (30') та Тім Ерманн (73').

Перший поєдинок у Норвегії завершився розгромом 5:0 на користь Буде-Глімта. Таким чином, за сумою двох матчів далі проходить клуб із Буде, тоді як Штурм буде грати у Лізі Європи.

Ліга чемпіонів. Плейоф кваліфікації. 2-й матч

Штурм (Грац, Австрія) – Буде-Глімт (Норвегія) 2:1 (Джатта 30, Ерманн 73 – Йоргенсен 15) перший матч 0:5