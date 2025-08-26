У матчі-відповіді раунду плейоф Ліги чемпіонів 2025/26 казахстанський Кайрат зустрівся з шотландським Селтіком. Матч відбувся 26 серпня на стадіоні Центральний в Алмати, головним арбітром був італієць Мауріціо Маріані.

Основний та додатковий час завершилися нульовою нічиєю, як і перша гра між командами. Вихід до групового етапу вирішувався у серії пенальті, де сильнішими виявилися жовто-чорні. Вирішальний пенальті виконав російський легіонер Кайрата Сорокін,

Кайрат вперше в історії вийшов до групового або основного етапу Ліги чемпіонів. Наразі команда з Алмати посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Казахстану.

Ліга чемпіонів. Раунд плей-оф. Матч-відповідь

Кайрат (Алмати, Казахстан) – Селтік (Глазго, Шотландія) – 0:0, пенальті 3:2

Жеребкування основного етапу Ліги чемпіонів відбудеться 28 серпня.