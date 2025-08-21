Сергій Стаднюк

Завершилися перші матчі раунду плей-оф кваліфікації єврокубків. До вашої уваги огляд ігор українських легіонерів.

🇺🇦 Півзахисник братиславського Слована Данило Ігнатенко провів на полі весь матч проти Янг Бойз. Нападник Микола Кухаревич вийшов на заміну на 70-й хвилині.

🇺🇦 Форвард угорського Дьора Олександр Піщур вийшов на заміну в грі проти віденського Рапіда на 89-ій хвилині.

🇺🇦 Голкіпер Павло Ісенко і захисник Олександр Романчук відіграли по повному матчу за Університатю Крайову проти Істанбула Башакшехіра. Обидва заробили по жовтій картці.

🇺🇦 Захисник Страсбура Едуард Соболь залишився в запасі у матчі проти данському Броннбю.

🇺🇦 Півзахисник Ракува Владислав Кочергін пропустив матч проти Арди через травму. Захисник болгарського клубу В'ячеслав Велев провів повну гру.

Матчі-відповіді відбудеться 28 серпня.

Раунд плей-оф кваліфікації, перші матчі

Ліга Європи

Слован (Словаччина) – Янг Бойз (Швейцарія) 0:1

Гол: Бедія, 15

Ліга конференцій

Дьор (Угорщина) – Рапід (Відень, Австрія) 2:1

Голи: Гаврич, 46, 82 – Вурмбранд, 61

Башакшехір (Туреччина) – Університатя Крайова (Румунія) 1:2

Голи: Ебоселе, 87 – Чікелдеу, 45+2, Мора, 62

Страсбур (Франція) – Броннбю (Данія) 0:0

Ракув (Польща) – Арда (Болгарія) 1:0

Гол: Пєнко, 28