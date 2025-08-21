Українці раділи перемогам і засмучувалися через поразки у перших матчах раунду плей-оф єврокубків
Як зіграли співвітчизників?
29 хвилин тому
Завершилися перші матчі раунду плей-оф кваліфікації єврокубків. До вашої уваги огляд ігор українських легіонерів.
🇺🇦 Півзахисник братиславського Слована Данило Ігнатенко провів на полі весь матч проти Янг Бойз. Нападник Микола Кухаревич вийшов на заміну на 70-й хвилині.
🇺🇦 Форвард угорського Дьора Олександр Піщур вийшов на заміну в грі проти віденського Рапіда на 89-ій хвилині.
🇺🇦 Голкіпер Павло Ісенко і захисник Олександр Романчук відіграли по повному матчу за Університатю Крайову проти Істанбула Башакшехіра. Обидва заробили по жовтій картці.
🇺🇦 Захисник Страсбура Едуард Соболь залишився в запасі у матчі проти данському Броннбю.
🇺🇦 Півзахисник Ракува Владислав Кочергін пропустив матч проти Арди через травму. Захисник болгарського клубу В'ячеслав Велев провів повну гру.
Матчі-відповіді відбудеться 28 серпня.
Раунд плей-оф кваліфікації, перші матчі
Ліга Європи
Слован (Словаччина) – Янг Бойз (Швейцарія) 0:1
Гол: Бедія, 15
Ліга конференцій
Дьор (Угорщина) – Рапід (Відень, Австрія) 2:1
Голи: Гаврич, 46, 82 – Вурмбранд, 61
Башакшехір (Туреччина) – Університатя Крайова (Румунія) 1:2
Голи: Ебоселе, 87 – Чікелдеу, 45+2, Мора, 62
Страсбур (Франція) – Броннбю (Данія) 0:0
Ракув (Польща) – Арда (Болгарія) 1:0
Гол: Пєнко, 28
