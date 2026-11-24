Господарі більшу частину зустрічі володіли м'ячем, однак довго не могли знайти шлях до воріт суперника. ЛАСК прибув до Норвегії після двох перемог поспіль, зокрема над Спортінгом (3:2), і зосередився на надійній обороні. У першому таймі командам так і не вдалося відкрити рахунок.

Буде-Глімт здобув мінімальну перемогу над австрійським ЛАСК у матчі п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні «Аспміра» завершився з рахунком 1:0.

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Здавалося, австрійці зможуть утримати нічию, проте розв'язка настала вже в компенсований час. Андреас Гелмерсен, який з'явився на полі на 74-й хвилині, на 90+2-й замкнув головою подачу зі штрафного на дальній стійці та приніс Буде-Глімту перемогу.

Завдяки цьому результату норвезький клуб набрав сім очок. У ЛАСК залишилося шість балів.

Ліга чемпіонів, 5-й тур

Буде-Глімт – ЛАСК – 1:0

Гол: Гелмерсен, 90+2.

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