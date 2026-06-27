Павло Василенко

Азербайджанський Нефтчі, який тренує український фахівець Юрій Вернидуб, проявляє інтерес до переходу форварда і капітана луганської Зорі Пилипа Будківського.

Як повідомляє портал Sportinfo, головною перешкодою для переходу на даний момент є відсутність домовленості із Зорею щодо компенсації за трансфер гравця.

Будківський у складі Зорі провів під керівництвом Вернидуба чотири сезони.

У минулій кампанії 34-річний форвард відзначився 13 м'ячами і двома асистами в 29 зустрічах.

Його контракт з луганським клубом чинний до 31 грудня 2027 року, а портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість гравця в 300 тисяч євро.

Нефтчі в минулому сезоні посів четверте місце в чемпіонаті з 59 очками і пробився в перший кваліфікаційний раунд Ліги конференцій.