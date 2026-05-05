Сергій Разумовський

Азербайджанський Нефтчі, головним тренером якого є український фахівець Юрій Вернидуб, отримав трансферну заборону від ФІФА. Про відповідне рішення повідомила пресслужба міжнародної футбольної організації.

Згідно з оприлюдненою інформацією, санкції щодо бакинського клубу почали діяти з 5 травня 2026 року. Трансферний бан передбачає заборону на реєстрацію нових футболістів і буде чинним упродовж трьох наступних трансферних вікон.

Наразі ФІФА не уточнює, з яких саме причин було ухвалене таке рішення щодо Нефтчі. Деталі справи, а також можливі фінансові чи дисциплінарні підстави для накладення санкцій поки залишаються невідомими.

Для команди Юрія Вернидуба це може стати серйозною проблемою в контексті подальшого формування складу. У разі збереження заборони Нефтчі не зможе підсилюватися новими гравцями в найближчі трансферні періоди, що потенційно вплине на кадрові можливості тренерського штабу.

У поточному сезоні Азербайджанської Прем’єр-ліги 2025/26 Нефтчі продовжує боротьбу у верхній частині турнірної таблиці. Після 30 зіграних матчів бакинська команда має у своєму активі 50 очок і посідає четверте місце в чемпіонаті Азербайджану.