Сергій Разумовський

Завершився 25-й тур української Першої ліги, який приніс одразу кілька важливих результатів у боротьбі за найвищі позиції в турнірній таблиці.

П'ятниця, 24 квітня

Ігрова програма стартувала у п’ятницю, 24 квітня. У єдиному матчі дня Лівий Берег мінімально обіграв Поділля з рахунком 1:0. Долю зустрічі вирішив точний удар Банади вже на 10-й хвилині, і цього виявилося достатньо для здобуття трьох очок.

Перша ліга, 25-й тур

Лівий Берег – Поділля 1:0

Гол: Банада, 10

Субота, 25 квітня

У суботу відбулося одразу три матчі. Прикарпаття на своєму полі поступилося ЮКСА з рахунком 1:2. Гості зробили хороший заділ ще до перерви завдяки голам Євдокимова, який реалізував пенальті, та Ситникова. Господарі відповіли лише одним м’ячем Цюцюри наприкінці першого тайму, але відігратися так і не змогли.

У ще одному поєдинку Пробій здолав Металург із рахунком 3:1. Хоча першими забили саме гості, надалі ініціативу перехопив Пробій. У підсумку команда відповіла трьома м’ячами та впевнено довела зустріч до перемоги.

Драматичним вийшов матч між Металістом і Феніксом-Маріуполем. Харків’яни були близькими до перемоги після гола Приходька на 63-й хвилині, однак у компенсований час Грицак врятував для гостей нічию — 1:1.

Прикарпаття – ЮКСА 1:2

Голи: Цюцюра, 42 – Євдокимов, 30 (пен.), Ситников, 39

Пробій – Металург 3:1

Голи: Гук, 16, Оринчак, 23 (пен.), Блізніченко, 87 – Кіріченко, 8

Металіст – Фенікс-Маріуполь 1:1

Голи: Приходько, 63 – Грицак, 90+3

Неділя, 26 квітня

У неділю тур завершився ще чотирма матчами. Ворскла на виїзді обіграла Чернігів з рахунком 2:1. Гості забили двічі, а господарі після виходу до фіналу Кубка України змогли відповісти лише одним голом наприкінці зустрічі.

Найгучніший результат туру зафіксовано в матчі Вікторія – Чорноморець. Команда з Сумщини розгромила одного з головних акторів у верхній частині таблиці з рахунком 4:0. Уже на першій хвилині Васильєв відкрив рахунок, а після перерви Шпирьонок оформив дубль. Крапку в поєдинку поставив Ульянов на 89-й хвилині.

Мінімальні перемоги також здобули Агробізнес і Буковина. Агробізнес вирвав три очки у матчі проти Інгульця завдяки голу Кузьмина на 89-й хвилині. А Буковина у непростому поєдинку з Нивою Тернопіль після вильоту з Кубка також дотиснула суперника наприкінці гри — переможний м’яч на 86-й хвилині забив Груша.

Чернігів – Ворскла 1:2

Голи: Койдан, 84 – Поцхверія, 9, Байдал, 41

Вікторія – Чорноморець 4:0

Голи: Васильєв, 1, Шпирьонок, 54, 64, Ульянов, 89

Агробізнес – Інгулець 1:0

Гол: Кузьмин, 89

Буковина – Нива Тернопіль 1:0

Гол: Груша, 86

Турнірна таблиця після 25-го туру

Саме успіх Буковини став одним із ключових підсумків туру. Команда з Чернівців продовжує фантастичний сезон, не маючи жодної поразки, та вже набрала 69 очок. Відтак Буковина фактично наблизилася до чемпіонського титулу в Першій лізі.

Ситуація для переслідувачів, зокрема для Чорноморця, виглядає вже майже безнадійною. Щоб зберегти бодай теоретичні шанси на перше місце, одеському клубу потрібно виграти всі п’ять матчів, що залишилися до завершення сезону. Водночас Буковина в такому випадку не повинна набрати жодного очка.