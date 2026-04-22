Чернігів у серії пенальті вибив Металіст 1925 і вийшов у фінал Кубка України
Головним героєм зустрічі став воротар гостей Максим Татаренко
близько 2 годин тому
Харківський Металіст 1925 поступився Чернігову у півфіналі Кубка України-2025/26. Доля путівки у фінал визначилася в серії пенальті.
Вже на 4-й хвилині Чернігів залишився вдесятьох через вилучення Павла Шушка. Попри чисельну перевагу та тотальне домінування Металіста 1925, харків'яни не змогли реалізувати свої моменти.
У серії одинадцятиметрових Татаренко відбив удар Крістіана Мба, а вирішальний гол за Чернігів забив Олексій Зенченко.
Кубок України. 1/2 фіналу
Металіст 1925 – Чернігів – 0:1, (5:6 серія пен.)
Вилучення: Шушко, 4
У фіналі Чернігів зустрінеться з Динамо. Матч відбудеться 20 травня на Арені Львів.
Поділитись