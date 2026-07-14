Павло Василенко

Контракт з чернівецькою Буковиною підписав 22-річний нігерійський півзахисник Едвін Одінака, який протягом двох минулих сезонів захищав кольори футбольного клубу Желєзнічар з боснійської Прем’єр-ліги.

Угоду з футболістом укладено на два роки, повідомляє пресслужба клубу. Одінака став другим представником Нігерії в історії жовто-чорних.

У липні 2024 року став гравцем столичного Желєзнічара. За клуб із Сараєва виступав упродовж двох сезонів та загалом зіграв 62 матчі, у яких записав до свого активу три голи та вісім результативних передач.

За даними порталу Transfermarkt. вартість новачка Буковини оцінюється в 400 тисяч євро.

Буковина з 81 балом стала переможцем Першої ліги, випередивши Чорноморець на 16 очок в підсумковій турнірній таблиці після 30 зіграних поєдинків.

Також чернівецький клуб дійшов до півфіналу Кубка України, де поступився майбутньому переможцю Динамо (0:3).

3 серпня Буковина відкриватиме новий сезон УПЛ поєдинком проти ЛНЗ (15:30).