Павло Василенко

Другим легіонером, якого чернівецька Буковина підписала цього літа, став 28-річний хорватський півзахисник Міхаел Клепац, повідомляє ТаТоТаке.

Як і у випадку з нігерійським вінгером Едвіном Одінакою, Клепаца команда Сергія Шищенка знайшла у чемпіонаті Боснії та Герцеговини, де він захищав кольори клубу Широкі Брієг.

Строк дії контракту Клепаца з боснійським клубом добіг кінця, тож новачку УПЛ він дістався безкоштовно. У минулому сезоні Міхаел, який може зіграти на позиції вінгера або інсайда, провів 15 поєдинків, у яких забив чотири голи.

Протягом кар’єри Клепац також виступав за хорватські Папук, Дугопольє, Вараджин, Рудеш, боснійський Железнічар, словенські Алюміній та Муру, швейцарський Івердон, узбекистанський ОКМК, а також мальтійський Хамрун Спартанс.