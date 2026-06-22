Павло Василенко

Чернівецька Буковина на своїх офіційних ресурсах повідомила про трансфер колишнього капітана криворізького Кривбаса Максима Задераки, який підписав з новачком УПЛ контракт на два роки.

31-річний півзахисник буде виступати в новому клубі під 20-м номером.

Задерака є вихованцем Олександрії. Також грав за донецький Металург, який тоді очолював нинішній тренер Буковини Сергій Шищенко, Сталь, вірменський Арарат, Металіст 1925 і Кривбас.

У складі криворізького клубу Максим виступав протягом чотирьох сезонів, зігравши 106 поєдинків, у яких забив 19 голів і віддав 11 результативних передач.

Оціночна вартість хавбека складає 600 тисяч євро. До чернівецького клубу він приєднався на правах вільного агента.