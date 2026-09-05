Павло Василенко

Олександрія, яка виступає у Першій лізі, підписала форварда Буковини Максима Войтіховського.

Умови угоди не повідомляються, але гравець підписав контракт до 31 травня 2028 з опцією продовження ще на сезон, повідомляє пресслужба олександрійського клубу.

Вотіховський є вихованцем тернопільського футболу. Протягом професійної кар’єри виступав за Дніпро, донецький Шахтар, луцьку Волинь, одеський Чорноморець, Агробізнес (Волочиськ), Поділля (Хмельницький) та чернівецьку Буковину.