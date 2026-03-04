Буковина вибила ЛНЗ із Кубка України та вийшла до півфіналу
Чвертьфінальне протистояння у Черкасах завершилося серією пенальті
близько 2 годин тому
Чернівецька Буковина стала другим півфіналістом Кубка України сезону 2025/26, здобувши перемогу над черкаським ЛНЗ. Матч 1/4 фіналу відбувся у Черкасах.
Основний час поєдинку завершився без забитих м’ячів — 0:0. Згідно з регламентом турніру, команди одразу перейшли до серії післяматчевих пенальті, де сильнішими виявилися гості — 5:4.
Вирішальний момент матчу трапився під час удару захисника господарів Олега Горіна — голкіпер Герман Пеньков (Буковина) парирував м’яч, забезпечивши своїй команді вихід до наступного раунду.
Кубок України. 1/4 фіналу
ЛНЗ – Буковина – 0:0 (4:5 серія пен.)
Нагадаємо, напередодні першу путівку до 1/2 фіналу вибороло київське Динамо, яке перемогло Інгулець.
