Денис Сєдашов

Київське Динамо стало першим півфіналістом Кубка України сезону 2025/26. У чвертьфінальному поєдинку, що пройшов у столиці, підопічні Ігоря Костюка обіграли — петровський Інгулець.

Перша половина зустрічі минула у в’язкій боротьбі, відтак на перерву команди пішли за нічийного рахунку — 0:0

Проте вже на старті другого тайму тиск біло-синіх дав результат. На 50-й хвилині рахунок у матчі відкрив панамський форвард Едуардо Герреро, який скористався помилкою захисту суперника та влучно пробив у нижній кут.

Крапку в протистоянні на 83-й хвилині поставив Олександр Піхальонок. Півзахисник, який вийшов на заміну, ідеально відчув момент і замкнув навіс на дальній стійці, знявши всі питання щодо переможця — 2:0.

Кубок України. 1/4 фіналу

Динамо Київ — Інгулець — 2:0

Голи: Едуардо Герреро, 50, Олександр Піхальонок, 84

Завдяки цій перемозі Динамо продовжує боротьбу за трофей, а Інгулець завершує свій кубковий шлях на стадії 1/4 фіналу.

