Динамо за тайм розібралося з Інгульцем і крокує до 1/2 фіналу Кубка України
Перемогу киянам принесли голи Герреро та Піхальонка
близько 1 години тому
Київське Динамо стало першим півфіналістом Кубка України сезону 2025/26. У чвертьфінальному поєдинку, що пройшов у столиці, підопічні Ігоря Костюка обіграли — петровський Інгулець.
Перша половина зустрічі минула у в’язкій боротьбі, відтак на перерву команди пішли за нічийного рахунку — 0:0
Проте вже на старті другого тайму тиск біло-синіх дав результат. На 50-й хвилині рахунок у матчі відкрив панамський форвард Едуардо Герреро, який скористався помилкою захисту суперника та влучно пробив у нижній кут.
Крапку в протистоянні на 83-й хвилині поставив Олександр Піхальонок. Півзахисник, який вийшов на заміну, ідеально відчув момент і замкнув навіс на дальній стійці, знявши всі питання щодо переможця — 2:0.
Кубок України. 1/4 фіналу
Динамо Київ — Інгулець — 2:0
Голи: Едуардо Герреро, 50, Олександр Піхальонок, 84
Завдяки цій перемозі Динамо продовжує боротьбу за трофей, а Інгулець завершує свій кубковий шлях на стадії 1/4 фіналу.
