Атлетіко проходить у фінал Кубка Іспанії попри розгромну поразку від Барселони
Героїчний дубль Берналя ледь не залишив мадридців за бортом турніру
близько 5 годин тому
Мадридський Атлетіко став першим учасником фіналу Кубка Іспанії сезону 2025/26. У вівторок, 3 березня, підопічні Дієго Сімеоне поступилися Барселоні у матчі-відповіді, проте перепустку до вирішальної стадії їм забезпечив розгромний успіх у першій грі (4:0).
Каталонці з перших хвилин кинулися відігравати дефіцит у чотири м'ячі. На 30-й хвилині Берналь відкрив рахунок, а перед самою перервою Рафінья реалізував пенальті. Коли на 72-й хвилині Берналь оформив дубль, ситуація для мадридців стала критичною, проте Атлетіко зумів закритися в обороні та втримати необхідний підсумковий результат.
Кубок Іспанії. Півфінал. Матч-відповідь
Барселона — Атлетіко — 3:0 (за сумою двох матчів — 3:4)
Голи: Берналь, 30, 72, Рафінья, 45+4 (пен.)
Тепер мадридський клуб очікує на свого суперника по фіналу, який визначиться у протистоянні Реал Сосьєдад — Атлетік Більбао.
