Денис Сєдашов

Мадридський Атлетіко став першим учасником фіналу Кубка Іспанії сезону 2025/26. У вівторок, 3 березня, підопічні Дієго Сімеоне поступилися Барселоні у матчі-відповіді, проте перепустку до вирішальної стадії їм забезпечив розгромний успіх у першій грі (4:0).

Каталонці з перших хвилин кинулися відігравати дефіцит у чотири м'ячі. На 30-й хвилині Берналь відкрив рахунок, а перед самою перервою Рафінья реалізував пенальті. Коли на 72-й хвилині Берналь оформив дубль, ситуація для мадридців стала критичною, проте Атлетіко зумів закритися в обороні та втримати необхідний підсумковий результат.

Кубок Іспанії. Півфінал. Матч-відповідь

Барселона — Атлетіко — 3:0 (за сумою двох матчів — 3:4)

Голи: Берналь, 30, 72, Рафінья, 45+4 (пен.)

El Atlético de Madrid elimina al Barcelona por 4-3 y se clasifica para la final de Copa del Rey 🔴⚪ pic.twitter.com/wt56VIFYlZ — Atlético de Madrid (@Atleti) March 3, 2026

Тепер мадридський клуб очікує на свого суперника по фіналу, який визначиться у протистоянні Реал Сосьєдад — Атлетік Більбао.

