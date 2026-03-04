Український суперважковаговик Владислав Сіренко (22-1, 19 КО) поділився очікуваннями від майбутнього кросоверного поєдинку між володарем титулів WBC, WBA та IBF Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та зіркою кікбоксингу Ріко Верховеном. Слова наводить Sport-express.ua.

Звичайно, lucky punch не можна відкидати, але не у цьому випадку. Якби це був кікбоксинг, можна було б про щось говорити, але у боксі я даю мізерні шанси Верховену. У нього дуже багато технічних помилок, за які Олександр його жорстко покарає. Ріко більше акцентує увагу на ударах ногами, тому в боксі йому буде важко. Тим паче з таким майстром, як Олександр.

Верховен може спробувати зіграти в гру Усика, але швидко зрозуміє, що це помилка. Далі він спробує відігратися і пропустить багато ударів. А можливо, одразу піде ва-банк, припуститься помилок і опиниться в ауті. Як би не було, результат бою буде однозначним.