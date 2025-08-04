Півзахисник Олександрії Сергій Булеца висловився про невдачу команди Кирила Нестеренка у матчі проти дебютанта УПЛ Кудрівки, що завершився поразкою 1:3.

Гравець зазначив, що команда тяжко пережила нещодавній виліт із кваліфікації Ліги конференцій від белградського Партизана, що, за його словами, серйозно вплинуло на психологічний стан футболістів. Булеца також висловив розчарування у діях легіонерів Олександрії та підкреслив, що після поразки у роздягальні відбулася відверта та жорстка розмова між гравцями. Цитує Булецу SportArena.

«Не хочу виправдання шукати. У собі треба розібратись кожному. Ми мали важку дорогу з Белграда. Ми провели два важкі матчі з Партизаном у Лізі конференцій. У нас у команді дуже багато нових футболістів – треба працювати.

Психологічно нам складно. Тиск на наших хлопців у Белграді був колосальним із боку фанатів Партизана. Що вони кричали і говорили – не хочу говорити. Нам потрібно було терпіти та відповідати на футбольному полі. Але сталося те, що сталося.

Потрібно жорстко легіонерам усе пояснити. Перше спілкування відбулося у роздягальні сьогодні. Завтра вихідний. Потім ми продовжимо спілкування ще жорсткіше. Так не можна грати», — сказав Булеца.