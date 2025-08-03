Павло Василенко

У матчі першого туру УПЛ ФК Кудрівка в Києві на стадіоні «Оболонь Арена» приймав Олександрію. Команда з Чернігівщини дебютувала в елітному дивізіоні, здобувши впевнену перемогу з рахунком 3:1.

На 18-й хвилині півзахисник господарів Андрій Сторчоус точним ударом вивів свою команду вперед. Через декілька хвилин Олександрія відігралася – Сергій Булеца пробив зі штрафного і м’яч від голкіпера Кудрівки Антона Яшкова залетів у ворота.

На 37-й хвилині Євген Морозко неймовірним ударом зі штрафного зробив рахунок 2:1 на користь Кудрівки.

На початку другого тайму дубль оформив Сторчоус, а після цього Олександрія отримала дві червоні картки: на 76-й хвилині залишив поле Сергій Ковалець, а на 87-й – Кампос.

УПЛ, 1-й тур

Кудрівка – Олександрія – 3:1

Голи: Сторчоус, 18, 53, Морозко, 37 – Яшков (автогол), 26.